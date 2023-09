Russland hat nach britischen Angaben besondere Schutzmaßnahmen für die Krim-Brücke ergriffen. Das Verteidigungsministerium in London erklärte, Bilder bestätigten, dass Russland eine Unterwasserbarriere errichtet habe. Dafür seien Schiffswracks und treibende Absperrungen genutzt worden. Die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch ist wichtig, um die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja zu versorgen. In den vergangenen Monaten war sie mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe.