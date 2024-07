Ukraine-News Selenskyj rechnet mit besserer Flugabwehr im Juli

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird am Dienstag erstmals seit Beginn des Krieges die Ukraine besuchen. Orban werde am Dienstag nach Kiew reisen, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ungarn hat am Montag die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.