Ukraine-News Selenskyj prangert Korruption bei der Musterung an

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht auf Donnerstag erneut russische Ziele aus der Luft angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russische Flugabwehr habe über der Krim einen Marschflugkörper abgeschossen. Über dem Gebiet Brjansk an der Grenze zur Ukraine seien zwei Drohnen abgefangen worden.



In der Nacht zuvor hatte es die bislang heftigsten Luftangriffe auf russischem Territorium seit Beginn des Ukraine-Krieges gegeben: Attackiert wurden sechs Gebiete bis nach Moskau sowie die Krim. Am Flughafen Pskow wurde offenbar ein Tanklager getroffen, vier Militärtransporter wurden nach russischen Angaben "beschädigt".