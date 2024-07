Ukraine-News Selenskyj empfängt britische und niederländische Minister in Odessa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere Minister der neuen britischen und niederländischen Regierung in der Hafenstadt Odessa empfangen. "Ich habe sie über Lage auf dem Schlachtfeld informiert", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er kündigte eine "weitere Stärkung" der ukrainischen Marine mit Unterstützung der beiden Staaten an. Derzeit verfügt die Marine nur über wenige kleinere Einheiten. Im kommenden Jahr soll Kiew zwei gebrauchte Minenjagdboote aus den Niederlanden erhalten. Außerdem werde das Land der Ukraine ein Patriot-Flugabwehrsystem für den Ausbau ihres Schutzschirms zur Verfügung stellen, sagte Selenskyj. Der neue britische Verteidigungsminister Healey sagte der Ukraine bei seinem Antrittsbesuch weitere Militärhilfe zu. Neben Artilleriegeschützen, Minensuchern und Panzerabwehrlenkwaffen umfasst das Paket große Mengen an Munition.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, will am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Die Unterstützung für die Ukraine wird voraussichtlich eines der Hauptthemen des Gipfels in dieser Woche sein. Es herrscht Besorgnis über die künftige Unterstützung der USA für die Regierung in Kiew, sollte Donald Trump die Präsidentschaftswahlen am 5. November gewinnen.