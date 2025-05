US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin erneut überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beenden will. Mit Blick auf den Krieg sagte Trump: "Es ist ein Blutbad. Und ich glaube, dass er es beenden will." Jede Woche fielen dem Krieg Tausende zum Opfer, sagte Trump. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob Putin mit Verhandlungen nicht nur Zeit schinden wolle, um den Krieg weiterzuführen, sagte Trump: "Ich glaube, er hat genug davon."



Trump sagte, die USA würden ihre Vermittlungsbemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs zunächst fortsetzen. In zwei bis vier Wochen dürfte es mehr Klarheit geben, sagte der US-Präsident, ohne dazu weitere Details zu nennen. (Quelle: AFP)