Das Bundesinnenministerium sieht weiterhin zahlreiche russische Versuche, die deutsche Bevölkerung zu manipulieren. Ein Sprecher erklärte, russische Stellen verbreiteten in unverändert hohem Maße Desinformation. Es würden bereits bekannte Narrative verbreitet und aktuelle Themen aufgegriffen. Dabei könne sich Moskau auf ein komplexes Netzwerk von staatlichen oder staatlich gesteuerten Akteuren stützen. Dazu würden vor allem Medien wie Telegram genutzt.



Dem Ministerium zufolge zielt die russische Desinformation darauf ab, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen, Konflikte in der Gesellschaft zu verschärfen sowie Misstrauen in staatliche Institutionen und Regierungshandeln zu schüren.