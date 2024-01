07:12 Uhr | Vorschlag zu landesweiter elektronischer Flugabwehr in der Ukraine

Angesichts immer neuer russischer Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern gegen Ziele in der Ukraine hat die Luftwaffenführung in Kiew eine flächendeckende elektronische Flugabwehr vorgeschlagen. Demnach könnten die Gemeinden selbst die Mittel für den Kauf elektronischer Geräte aufbringen, mit deren Hilfe die Sensoren der anfliegenden Drohnen gestört werden könnten. Eine Rakete könne so umgelenkt werden und ihr Ziel nicht erreichen, erklärte Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe.

07:02 Uhr | Selenskyj: Haben das Potenzial für den Sieg

Selenskyj zeigte sich in seiner Videoansprache am Sonntagabend erfreut über die große Zahl von Teilnehmern an der Konferenz in der Schweiz, auf der am Wochenende über Vorschläge der Ukraine für einen dauerhaften Frieden gesprochen wurde. Durch ihre Teilnahme bestätigten sie, "dass die auf Regeln basierende Weltordnung wiederhergestellt werden muss – für alle Menschen auf der Erde, ohne Ausnahme". 80 Länder und internationale Organisationen nahmen an der Konferenz teil.

Bildrechte: picture alliance/dpa/KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Selenskyj äußerte sich einmal mehr zuversichtlich über einen Sieg gegen Russland. "Die Ukraine habe das Potenzial, diesen schweren Weg des Kriegs zu überwinden", sagte er. "Wir haben das Potenzial, die Welt zu vereinen; wir haben das Potenzial zu gewinnen." Die Hauptsache sei, an die eigene Stärke zu glauben und an die Ukraine. Seine Zuversicht zog Selenskyj aus neuen Abmachungen und Waffenlieferungen seit Jahresbeginn.



Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, sagte: "Wolodymyr Selenskyj und seine Mannschaft werden niemals ein Einfrieren des Konflikts akzeptieren". Die Ukraine brauche keinen eingefrorenen Konflikt, die Ukraine brauche einen gerechten Frieden, sagte Jermak. Aktuell seien Friedensverhandlungen mit Russland aber nicht möglich.

06:59 Uhr | Russland stellt Bedingungen für Verhandlungen mit der Ukraine

Russland hat mit Blick auf das Weltwirtschaftsforum in Davos eine Reihe von Gegenforderungen für eine eventuelle Teilnahme Moskaus an Friedensverhandlungen gestellt. An erster Stelle müsste der Westen seine Waffenlieferungen an Kiew einstellen, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa nach Angaben der Staatsagentur Tass. Zudem müssten antirussische Sanktionen sowie "russophobe Erklärungen" eingestellt werden.

06:30 Uhr | Papst Franziskus ruft zu Frieden auf

Während des Angelusgebets am Sonntagmittag hat Papst Franziskus zum Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine aufgerufen. "Der Krieg an sich ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Völker brauchen Frieden. Die Welt braucht Frieden", sagte Franziskus auf dem Petersplatz in Rom. In einem italienischen Fernsehinterview prangerte er zudem die Rolle der Waffenindustrie in Kriegen an. Die Hersteller von Waffen seien Hersteller des Todes, sagte Franziskus. Sie seien die "Drahtzieher der Kriege".

00:19 Uhr | Gouverneur: Russland wehrt ukrainische Raketen über Kursk ab

Russlands Flugabwehr hat in der Nacht zum Montag drei ukrainische Raketen über der russischen Region Kursk nahe der Grenze zur Ukraine abgewehrt. Das teilte der Gouverneur von Kursk, Roman Starowoit, bei Telegram mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Informationen zu Verletzten oder Schäden gab es zunächst nicht.

Die Ukraine wehrt seit knapp zwei Jahren den russischen Angriffskrieg ab. Dabei kommen auch immer wieder Ziele auf russischem Territorium unter Beschuss.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 15. Januar 2024

