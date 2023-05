12:05 Uhr | Rekord-Einsatz für das THW

Das Technische Hilfswerk hat laut Bundesinnenministeriums für die von Russland angegriffene Ukraine den bisher größten Logistik-Einsatz seiner Geschichte geleistet: Insgesamt habe Deutschland bislang 419 Hilfstransporte durchgeführt, 348 direkt in die Ukraine, die übrigen in Nachbarstaaten.

12:01 Uhr | Selenskyj gegen Vermittlung des Papstes

Nach dem Rom-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestern hat dieser einer Vermittlung des Vatikan als nicht sinnvoll bezeichnet. im russisch-ukrainischen. Er machte in mehreren Äußerungen deutlich. So sagte er im italienischen Fernsehen, es sei eine Ehre gewesen, den Papst zu treffen, "aber er kennt meine Position: Der Krieg ist in der Ukraine und der Friedensplan muss ukrainisch sein." Später sagte Selenskyj, er habe Franziskus gebeten, "die russischen Verbrechen in der Ukraine zu verurteilen". Der Papst vermied es bisher, den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Schuldigen an dem Krieg zu benennen.

11:15 Uhr | Schweiz genehmigt Waffenlieferungen

Die Schweiz hat gestern weitere Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine ermöglicht. Die beiden Kammern des Parlaments, der National- und der Städterat stimmten für eine Änderung des Kriegsmaterialgesetzes, das bisher die Weitergabe von Waffen und Munition aus Produktionsstätten in der Schweiz an Länder verhindert, die in kriegerischen Auseinandersetzungen stecken. Unter anderem deshalb konnte weitere Munition für den "Gepard"-Flugabwehrpanzer aus deutschen Beständen nicht geliefert werden.

10:50 Uhr | Linke-Fraktionschef reist in die Ukraine