In der Ukraine ist am frühen Morgen ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen örtlichen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Explosionen wurden auch aus der Stadt Ternopil in der Westukraine gemeldet, wo laut der Militärverwaltung zwei Menschen durch Granatsplitter verletzt wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Deutschland. "Schon in Berlin", schrieb er auf Twitter. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte ihn nach Angaben der Luftwaffe am Abend in Rom abgeholt. Seit Tagen hatte sich sein Besuch deutlicher abgezeichnet, war aber aus Sicherheitsgründen nicht offiziell bestätigt worden. Selenskyj kam aus Rom, in Berlin dürfte er zunächst Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz führen. Am Nachmittag soll er dann in Aachen für seinen Land den Karlspreis entgegennehmen.