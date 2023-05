11:29 Uhr | Russischer Kampfjet fängt polnisches Flugzeug ab

Ein russischer Kampfjet hat ein polnisches Flugzeug während eines Patrouillenfluges für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex abgefangen. Wie der polnische Grenzschutz am Sonntag mitteilte, hatte der russische Suchoi Su-35-Kampfjet keinen Funkkontakt aufgenommen, bevor er "aggressive und gefährliche Manöver" ausführte. Das russische Kampfflugzeug habe sich dem polnischen Flugzeug "dreimal genähert, ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten".

Das polnische Flugzeug geriet den Angaben aus Warschau zufolge dadurch in "erhebliche Turbulenzen". Die fünfköpfige Besatzung habe zwischenzeitlich "die Kontrolle über das Flugzeug und an Höhe verloren". Der russische Kampfjet sei "direkt vor der Nase des Flugzeugs" geflogen und habe seine Flugbahn in einer Entfernung von "etwa fünf Metern" gekreuzt. Nach dem Vorfall landete das polnische Flugzeug demnach sicher in Rumänien.

10:41 Uhr | London erwartet Wirtschaftskrise in Russland

Auch wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine droht der russischen Wirtschaft nach britischer Einschätzung eine heftige Krise. Dem Land stehe der schwerste Mangel an Arbeitskräften seit Jahrzehnten bevor, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit und zitierte auch Angaben der russischen Zentralbank.

"In den vergangenen drei Jahren ist Russlands Bevölkerung Berichten zufolge wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine um bis zu zwei Millionen Menschen mehr geschrumpft als erwartet", hieß es in London. Allein 2022 hätten bis zu 1,3 Millionen Menschen das Land verlassen, darunter viele junge und gut ausgebildete Menschen aus hochwertigen Bereichen wie der IT-Branche.

Weiter würden die Mobilmachung, eine historische hohe Auswanderung sowie eine alternde und sinkende Bevölkerung das Angebot an Arbeitskräften begrenzen, hieß es. "Dies wird wahrscheinlich zu einer Reduzierung des potenziellen Wachstums der russischen Wirtschaft führen und die Inflation anheizen."

09:45 Uhr | Prilepin aus Koma erwacht

Nach offiziellen Angaben ist der russische Schriftsteller Sachar Prilepin, der bei einem Anschlag schwer verletzt wurde, aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, schrieb am Sonntag auf seinem Telegramm-Kanal: "Er ist bei Bewusstsein, nach Worten der Ärzte ist sein Zustand stabil, die Stimmung munter".

Prilepin gilt als starker Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er hat schon vorher im ukrainischen Donbass-Gebiet auf Seiten der moskautreuen Separatisten gekämpft. Sich selbst bezeichnete er einmal als Imperialisten.

08:12 Uhr | Russland beschuldigt Ukraine für Attentat

Russland hat die Ukraine für den Autobomben-Anschlag auf den bekannten kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin verantwortlich gemacht und von einem "Terroranschlag" gesprochen. Kiew bekannte sich nicht zu dem Attentat, bei dem Prilepin am Samstag schwer verletzt wurde – stritt eine Beteiligung aber auch nicht ab.

04:11 Uhr | Wagner-Chef Prigoschin will seine Truppe weiter für Russland kämpfen lassen