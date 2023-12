Ukraine-News SPD lehnt Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ab

Russland hat in der Nacht zum Sonntag eine neue Welle von sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine gestartet. In den südlichen Regionen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Die deutschen Sozialdemokraten haben ihr Verhältnis zu Russland neu definiert. Die Delegierten des SPD-Bundesparteitags in Berlin verabschiedeten dazu am Samstagabend einen entsprechenden Antrag. Darin heißt es, die SPD lehne eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau ab, solange Russland andere souveräne Staaten unterdrücke und angreife. Zudem wird Militär in dem Parteitagsbeschluss ausdrücklich als Mittel der Friedenpolitik anerkannt. Außerdem sprechen sich die Sozialdemokraten für eine Führungsrolle Deutschlands in der Welt aus.