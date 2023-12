Ukraine-News Sicherheitsexperten fordern Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Bildrechte: imago images/photothek

Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, kritisierte die passive Haltung der westlichen Verbündeten Kiews gegenüber Moskau angesichts der aktuell schwersten russischen Angriffswellen auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Die Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin sollte sein, dass im Falle weiterer Angriffe gegen zivile ukrainische Ziele "am nächsten Tag" Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert würden, schlug Ischinger im Onlinedienst X, vormals Twitter, vor.