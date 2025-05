Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan telefoniert. Thema war nach Angaben des russischen Außenministeriums der Vorschlag von Präsident Putin für Gespräche mit der Ukraine in Istanbul. Ob Russland das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Treffen mit Putin in Istanbul annimmt, blieb zunächst offen. In der Mitteilung aus Moskau wurden dazu keine Details genannt. (Quelle: Reuters)