Ukraine-News Auch Ungarn will Getreide-Einfuhr aus Ukraine stoppen

Nach Polen will auch Ungarn die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine stoppen. Der ungarische Ministerpräsident Victor Orban sagte, die aktuelle Lage füge den örtlichen Bauern schweren Schaden zu. Wann das Importverbot in Kraft treten soll, ist noch offen. Zuvor hatte Polen die Getreideeinfuhren aus der Ukraine ausgesetzt. Die Regierung will damit die einheimische Landwirtschaft vor dem deutlich billigeren ukrainischen Getreide schützen.