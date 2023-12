Ukraine-News Ukraine muss um weitere US-Hilfen bangen

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington die Aussichten auf eine schnelle Bewilligung weiterer US-Hilfen gedämpft. Biden gab sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zwar kämpferisch, räumte aber ein, er könne "keine Versprechungen" machen. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel an seiner grundsätzlichen Haltung, dass die USA die Ukraine unterstützen müssten. Putin setze darauf, dass die USA der Ukraine nicht mehr helfen. Man müsse ihm das Gegenteil beweisen. Ohne zusätzliche Mittel sei die Ukraine nicht mehr in der Lage sich zu verteidigen. Zahlreiche US-Republikaner wollen weitere Hilfen für die Ukraine jedoch an Bedingungen knüpfen - etwa an schärfere Einreiseregelungen für die USA.