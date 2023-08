Das US-Militär will ukrainische Piloten direkt in den USA an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Laut Verteidigungsministerium soll es im September zunächst ein Englisch-Training geben, im Oktober dann das Flugtraining. Später soll die Ausbildung auch in Europa stattfinden. Die USA hatten im Mai zugestimmt, dass Staaten amerikanische F-16-Jets an die Ukraine liefern dürfen. Die Maschinen wurden in Europa bislang von den Niederlanden, Dänemark und Norwegen zugesagt.