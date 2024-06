Ukraine-News USA und Ukraine schließen Sicherheitsabkommen

Auf dem G7-Gipfel in Italien will der britische Premierminister Rishi Sunak eine bilaterale Unterstützungszusage in Höhe von bis zu 242 Millionen Pfund (rund 286,3 Millionen Euro) für die Ukraine bekannt geben, um dringende Bedürfnisse in den Bereichen humanitäre Hilfe, Energie und Stabilisierung zu decken. Sunaks Büro teilte mit: "Wir müssen entschlossen und kreativ sein in unseren Bemühungen, die Ukraine zu unterstützen und Putins illegalen Krieg in diesem kritischen Moment zu beenden."