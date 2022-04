Ukraine-Krieg Was Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau bringen könnten

Erwartungen an einen Sieg nach Butscha gewachsen

Schon vor dem Abzug der russischen Armee aus Butscha gaben sich die Ukrainer durchaus siegessicher. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Rating Group glaubten 93 Prozent an einen Sieg gegen Russland. Die Frage war jedoch auch da schon, wie man "Sieg" definiert. Während es für einige ausgereicht hätte, wenn sich Russland auf die faktischen Grenzen von vor dem 24. Februar zurückziehen würde und auch die Ukraine einige Zugeständnisse machen würde, gab es auch Menschen, für die ein richtiger Sieg erst mit der Rückgabe der annektierten Krim-Halbinsel sowie der seit 2014 besetzten Donbass-Gebiete erreicht wäre. Es scheint, als sei die zweite Fraktion nach den Bildern aus Butscha größer geworden. Und so wird der schwierige Prozess der Friedensverhandlungen, der vorige Woche in Istanbul Fortschritte gemacht hat und von den westlichen Medien mit viel Optimismus wahrgenommen wurde, nun noch einen Tick komplizierter.

Militärische Ausgangslage für einen Kompromiss

Die militärische Ausgangslage ist seit einigen Wochen im Grunde relativ unverändert. Dass die russische Armee ihre Kräfte aus den Bezirken Kiew und Tschernihiw offenbar tatsächlich abgezogen hat, hat sicher weniger mit einer humanitären Geste als mit der klaren Niederlage in der Schlacht um Kiew zu tun. Die Einnahme der Hauptstadt dürfte in den ersten Kriegstagen zu den Hauptzielen Russlands gezählt haben. Gleichzeitig werden die abgezogenen Truppen sicher in den nächsten Tagen im Osten des Landes auftauchen. Im Süden macht Russland unverändert Geländegewinne in den Bezirken Cherson und Saporischschja und bereitet der ukrainischen Armee weiterhin Probleme im Donbass, wo Mariupol eingekesselt ist. Die russischen Truppen haben es jedoch bisher nicht geschafft, eine größere Stadt einzunehmen. Und vor Slawjansk und Kramatorsk im Bezirk Donezk, deren potenzielle Verteidigung die Ukraine bereits seit 2014 vorbereitet, stünde die russische Armee vor großen Herausforderungen. Daher braucht sie im Donbass tatsächlich dringend Verstärkung.

Ukraine-Karte mit AKW und stark umkämpften Städten. Bildrechte: MDR

Es hat also keine der beiden Seiten einen deutlichen militärischen Vorteil. Das könnte darauf hindeuten, dass der Krieg lange bis sehr lange dauern könnte. Die Ressourcen der beiden Seiten sind jedoch begrenzt – und es ist alles andere als gesetzt, dass ein langer Krieg für Russland von Vorteil wäre. Daher sollte auch der Kreml Interesse an einem Kompromiss haben. Allerdings zweifeln viele Beobachter daran, dass der russische Präsident Wladimir Putin noch in der Lage ist, rational zu denken. So wird Russland seine Offensive vorerst höchstwahrscheinlich fortsetzen und versuchen, die starke ukrainische Militärgruppierung im Donbass einzukesseln, um dann weiterzukommen. Dafür benötigten die russischen Truppen eben die Verstärkung von Einheiten, die sie jetzt um Kiew herum abgezogen haben. Allerdings könnte es sein, dass sie im Donezbecken gleich an Slawjansk und Kramatorsk scheitern, und auch sonst ist ein Weiterkommen der russischen Armee im Süden fraglich.

Mögliche Kompromisse in Friedensverhandlungen