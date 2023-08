Ukraine-News Russland bewaffnet "Volksmilizen" im Grenzgebiet zur Ukraine

Die russischen Gouverneure der Regionen Kursk und Belgorod, die an die Ukraine angrenzen, haben angekündigt, "Volksmilizen" zur Verteidigung gegen Angriffe der Ukraine zu bewaffnen. Der Grund sei, dass die Region seit Monaten "fast täglich" von "aus der Ukraine kommenden terroristischen Angriffen" getroffen werde. Das teilte der Gouverneur von Kursk, Roman Starowojt, am Mittwoch im Online-Dienst Telegram mit.

Die nach dem Vorbild ähnlicher Einheiten aus der Sowjetzeit entstandenen Freiwilligenmilizen wurden Gouverneur Starowojt zufolge in der Region Kursk im Dezember gebildet, um dem Militär, der Nationalgarde, der Polizei und dem Grenzschutz "zusätzliche Unterstützung" zukommen zu lassen.

Die an die Ukraine angrenzenden russischen Regionen werden seit Monaten regelmäßig mit Drohnen attackiert. Russland beschuldigt die ukrainische Regierung, dahinterzustecken. Kampfhandlungen und Bombenangriffe haben bereits mehrere grenznahe russische Ortschaften erreicht. Anfang Juni drangen Kämpfer, die sich als an der Seite der Ukraine kämpfende Russen bezeichneten, in die Region Belgorod ein und lieferten sich dort heftige Kämpfe mit russischen Kräften.