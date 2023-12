2022, in der zweiten Kriegswoche, hat Enrico seine Sachen gepackt, ist zu einem Freund ins Auto gestiegen und in Richtung Ukraine aufgebrochen. "Blauäugig", sagt der 40-Jährige. Aber es hat funktioniert. Er und sein Freund schrieben nach Deutschland, erklärten ihrem Umfeld, was gebraucht wird. Als Enrico zurückkam, war das Gästezimmer voll mit Spenden, auch im Flur standen Kisten.

Bildrechte: Anna Hartmann Vier Monate später gründeten Anna und Enrico ihre eigene Hilfsorganisation, die "International Aid Group", spezialisiert vor allem auf humanitäre Hilfe im medizinischen Bereich. "Wir haben Ärzte, Rettungssanitäter, Psychologen, die sich bei uns engagieren", sagt Anna. Finanziert wird die Organisation von Spenden und Mitgliedsbeiträgen, am Laufen gehalten wird sie von Enricos und Annas Freizeit.

Spenden für Ukraine sind eingebrochen

Ein Vollzeit-Job als Projektleiter bei einem Automobilhersteller, ein Teilzeit-Job als Reitlehrerin, nebenbei Spendenaktionen organisieren und alle drei Monate in die Ukraine fahren. Und es ist kein Ende in Sicht. Anfangs seien sie alle zwei Wochen in der Ukraine gewesen, doch das war nicht aufrecht zu erhalten, erklärt Anna.

Bildrechte: Anna Hartmann "Es dauert und das zerrt an deinem Privatleben, an deiner Familie", sagt Enrico. Und es sei schlimm, bei jeder Fahrt in die Ukraine wieder neue Zerstörung zu erleben und über die Zeit immer mehr Bekannte und Freunde vor Ort an den Krieg zu verlieren. Dennoch: "Von unserer Hilfstruppe sind trotzdem alle noch dabei, alle noch genauso motiviert."

Du triffst in der Ukraine Menschen, die alles verloren haben und kommst dann zurück nach Deutschland, wo sich die Leute darüber aufregen, dass der Sprit gerade fünf Cent teurer ist. Enrico Hartmann International Aid Group