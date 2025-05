Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sieht den Wiederaufbau der Ukraine als zentrale Aufgabe Europas. Der CDU-Politiker sagte dem MDR, das sei eine riesige Herausforderung, aber auch eine Chance. Die Infrastruktur müsse so geplant werden, dass sie auch Krisen und Kriegszeiten standhalte. Dabei könne Europa viel lernen. Deshalb müsse man sich diese Aufgabe leisten. In Leipzig beraten derzeit Verkehrsminister aus rund 70 Staaten unter anderem über den Wiederaufbau in der Ukraine und die Sicherheit globaler Lieferketten. (Quelle: MDR AKTUELL)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reisen heute zum offiziellen Aufstellungsappell der neuen Bundeswehr-Brigade in Litauen nach Vilnius. Mit der Brigade betritt die Bundeswehr Neuland: Erstmals entsendet sie eine Kampfbrigade dieser Größe dauerhaft ins Ausland. Rund 5000 Soldaten sollen in dem Baltenstaat stationiert werden, um die Nato-Ostflanke angesichts der Bedrohung durch Russland zu stärken. Die Bundesregierung betrachtet die neue Brigade als ein "Leuchtturmprojekt" der sicherheitspolitischen Zeitenwende infolge des Ukraine-Kriegs. (Quelle: AFP)

Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs ist der Flugverkehr in der russischen Hauptstadt Moskau vorübergehend eingestellt worden. Laut der Luftfahrtbehörde Rosawijatsija betrifft das alle großen Flughäfen – darunter Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowskij. Moskau habe seit Mitternacht insgesamt 23 Drohnen abgefangen, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag auf Telegram.

Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben am Mittwoch mindestens 376 ukrainische Drohnen abgefangen oder zerstört. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram mit. Die meisten Drohnen seien in den westlichen Grenzregionen zur Ukraine sowie über Zentralrussland abgefangen worden – einige seien offenbar auf dem Weg nach Moskau gewesen. Allein in einem Zeitraum von vier Stunden sollen 77 Drohnen abgeschossen worden sein.