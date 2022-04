Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU), BND-Präsident Klaus Kinkel und Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) bei einer Jubiläumsfeier des Bundesnachrichtendienstes im Jahr 1981 in Pullach (v.l.n.r.) Bildrechte: dpa

Von 1993 bis 1995 war er auch mal Chef seiner FDP, vor allem aber war er von 1979 bis 1982 Chef des Bundesnachrichtendiensts, nach 1991 kurz Bundesjustizminister und dann bis 1998 deutscher Außenminister, während der Zeit der Kriege in Jugoslawien.



2007 hatte Kinkel, der zehn Jahre zuvor noch als "american minded" Außenminister an der Erweiterung der Nato nach Osten mitwirkte, im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, Putin versuche, "dem gedemütigten Russland seine Ehre zurückzugeben". Und als Putins wichtigstes Mittel dazu nannte Kinkel an erster Stelle: Gazprom. Auch Kinkel mag sich damals zwar noch ein wenig in Putin getäuscht haben, als er etwa die Frage verneinte, ob Putin sich zum Diktator entwickeln werde und hier doch zum "gelassen Bleiben" riet.



Nach 2014 aber zeigte er sich überzeugt, dass auf Putin kein Verlass sei, Putin eine Europäisierung der Ukraine hin zum Westen nicht hinnehmen werde. So beschrieb Kinkel beispielweise in einer Gesprächsrunde 2015 vor Publikum ziemlich hellsichtig, womit wir es heute zu tun haben.



Kinkel war also einer, der damals von den Nachrichten über die Krim mehr verstanden haben dürfte als viele andere, auch wenn er genau in jenem Jahr als Außenminister ausschied, als Putin sich in Moskau an die Macht robbte – und hierzulande die erste rot-grüne Koalition mit Gerhard Schröder (SPD) gewählt wurde. Den werde ich sicher nie mal in der Bahn treffen, wüsste aber, was ich ihn fragen würde: Ob er das mit dem "lupenreinen Demokraten" damals wirklich geglaubt hat oder ob es ihm eigentlich egal war.