Nikolaj (45), Geschäftsmann, Moskau: "Putin hat seine eigene Logik"

Wie man in Russland so schön sagt: "Ein Mann, ein Wort". Putin hat nach folgendem Prinzip gehandelt: "Und was werdet ihr jetzt tun?" Denn er weiß, Europa kann auf russisches Gas nicht verzichten. Und wir werden jedes Jahr fünf oder sieben Milliarden Dollar für unsere "Freunde" in Luhansk und Donezk ausgeben, die Wirtschaft wird stagnieren, die Bevölkerung weiter verarmen. Aber wir haben ja noch nie reich gelebt, warum sollen wir uns daran gewöhnen? Zuerst dachte ich, dass diese Truppen an den Grenzen zur Ukraine, diese ganzen Spannungen, dass all das geschieht, damit die NATO und der Westen Zugeständnisse an Russland machen. Aber Putin unterwirft sich nicht unserer Logik, er hat seine eigene Logik.

Maria (40), Musikerin, Moskau: "Ich bin gegen die Entsendung von Truppen"

Ich verstehe nicht, warum es zu dieser Eskalation des Konflikts kommt und warum wir uns überhaupt in die Streitigkeiten anderer einmischen müssen. Ich bin für eine friedliche Lösung und gegen die Entsendung von Truppen. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Krim an Russland angeschlossen wurde. Für mich persönlich hatte das nichts weiter zur Folge als die Verringerung meines Einkommens und die Einschränkung der Reisemöglichkeiten. Diesmal werden die Verluste noch größer sein. Die Preise steigen täglich, der Euro und der Dollar steigen, die Einkommen sinken entsprechend. Alle Nachrichten erinnern mich an den Film "Wag the Dog". Ich habe das Gefühl, dass wir Statisten in einer billigen Serie mit einem grottenschlechten Drehbuch und einer mittelmäßigen Regie sind.

Andrej (64), Dolmetscher aus Moskau: "Putin braucht einen Krieg um seine Stärke zu demonstrieren"