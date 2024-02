Ukraine-News Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

07:09 Uhr | Ukraine meldet landesweiten Luftalarm

In der Ukraine ist am frühen Donnerstag ein landesweiter Luftalarm ausgerufen worden. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, waren zuvor mehrere Tupolew-Langstreckenbomber vom Typ Tu-95MS vom Flugfeld Olenja im Norden Russlands gestartet. Später hob die Luftwaffe den Alarm mit einer Botschaft im Onlinedienst Telegram wieder auf, wonach die "Bedrohung vorbei" sei.

Aus den Regionen Kiew, Saporischschja, Lwiw und Poltawa wurden Explosionen gemeldet. Kiews Verwaltung erklärte, der Luftalarm habe für mehr als zwei Stunden gegolten, die Flugabwehr habe aber "alle feindlichen Geschosse zerstört". Der Gouverneur der ostukrainischen Region Saporischschja erklärte, eine Person sei verletzt und ein "Infrastrukturziel" getroffen worden.

06:59 Uhr | Explosionen nach Raketenangriff auf Kiew

Kiew ist offenbar erneut Ziel eines russischen Raketenangriffs geworden. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, sagte, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er forderte alle Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Augenzeugen berichten über Explosionen in mehreren Stadtteilen von Kiew.

06:55 Uhr | Russisches Treibstofflager bei Kursk in Brand geschossen

In der Nacht auf Donnerstag setzte ein ukrainischer Drohnentreffer ein großes Treibstofflager in der grenznahen russischen Region Kursk in Brand, wie russische Behörden mitteilten. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Brand in dem Treibstofflager bei Kursk setzte die Serie ukrainischer Angriffe auf Anlagen der russischen Öl- und Gasindustrie fort. Mit den Exporteinnahmen finanziert Russland den Krieg.

06:50 Uhr | US-Medien: Russland arbeitet an neuen nuklearen Fähigkeiten im All

US-Geheimdienste haben Medienberichten zufolge Informationen über neue nukleare Ambitionen Russlands im Weltall zusammengetragen. Mehrere US-Medien, darunter die "New York Times" und die Sender ABC und Fox News berichteten am Mittwochabend übereinstimmend, es gehe dabei um neue Erkenntnisse über russische nukleare Fähigkeiten, die sich gegen Satelliten im All richten und so eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstellen könnten.