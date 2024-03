Die Ukraine startete in der Nacht offenbar einen Drohnenangriff, bei dem ein Wohngebäude in St. Petersburg, Russlands zweitgrößter Stadt, beschädigt wurde. Bei der Explosion sollen am Samstag mehrere Menschen verletzt worden sein. Sechs Menschen hätten medizinische Hilfe gesucht, teilten die Behörden mit. Eine 92 Jahre alte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Örtliche Medien berichteten, dass eine Drohne detoniert sei.

Die russische Gouverneur Alexander Beglow sprach von einem "Zwischenfall", es habe keine Verletzten gegeben. In russischen Onlinenetzwerken war zu sehen, wie eine Drohne vom Himmel in das Gebäude stürzte und eine Explosion auslöste. Vom russischen Verteidigungsministerium gab es keinen Kommentar. Das St. Petersburger Nachrichtenportal «Fontanka» berichtete, dass die Drohne womöglich ein Öllager in der Nähe als Ziel gehabt habe. Dort sei auch eine Drohnenabwehr im Einsatz. St. Petersburg wurde bisher kaum von Flugkörpern getroffen. Allerdings hatte die Ukraine mitgeteilt, dass die Reichweiten ihrer Drohnen immer größer werde.

China schickt am Samstag einen Sondergesandten nach Europa, der im Krieg Russlands gegen die Ukraine vermitteln soll. Geplant sind Gespräche in der Ukraine, Russland und in mehreren EU-Ländern wie etwa Belgien, Polen, Frankreich und Deutschland. Der Eurasien-Sondergesandte Li Hui werde sich für eine politische Lösung der Ukraine-Krise einsetzen, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. China bezeichnet sich in dem Konflikt als neutral. Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr wurden in der Nacht zum Samstag sieben von acht Drohnen allein in Odessa abgeschossen.