Ukraine-News Nato baut Präsenz in Kiew aus

Die Ukraine lehnt territoriale Zugeständnisse an Russland zur Beendigung des Krieges weiter kategorisch ab. Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, sagte in Washington, "Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, territoriale Integrität, Souveränität" seien unverhandelbar. Er reagierte damit auf Äußerungen des voraussichtlichen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der behauptete, den Konflikt schnell beenden zu können. Die ukrainische Regierung sei offen für Ratschläge zu einem "gerechten Frieden". Trump-Berater hatten laut der Agentur Reuters vorgeschlagen, US-Hilfen zu kürzen, falls Kiew nicht verhandelt. Trump selbst sagte jedoch, er akzeptiere Putins Bedingungen nicht. Jermak äußerte Ungewissheit über Trumps Umgang mit dem Krieg.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Kasachstan eingetroffen. Bei dem Treffen in Astana diskutieren die Teilnehmer über regionale Sicherheit, Verteidigung und Zusammenarbeit. Putin plant bilaterale Gespräche mit China und der Türkei. Vertreter aus 16 Staaten, darunter Indien, Iran und Pakistan, sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres nehmen teil. Die SOZ wurde 2001 von China und Russland gegründet, um Sicherheit und Zusammenarbeit in der eurasischen Region zu fördern.

Die Nato plant einen Sonderbeauftragten nach Kiew zu entsenden, um die politische und praktische Unterstützung des Bündnisses zu steuern. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Beim kommenden Gipfeltreffen in Washington soll ein neuer Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte gestartet werden, mit einem Hauptquartier in Wiesbaden, Deutschland.

Details zur Besetzung des Postens in Kiew sind noch nicht bekannt. Die Nato hat seit knapp einem Jahrzehnt eine offizielle Vertretung in Kiew und will diese Präsenz nun ausbauen. Die bisher von den USA koordinierte Unterstützung soll künftig von der Nato übernommen werden, um auf mögliche Veränderungen in der US-Politik, insbesondere im Falle einer Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt, vorbereitet zu sein.