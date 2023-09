Ukraine-News Nato-Generalsekretär fordert höhere Verteidigungsausgaben

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg macht Druck auf Deutschland, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Stoltenberg sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts seien das Minimum. So sei es beim Nato-Gipfel in Vilnius beschlossen worden. Deutschland habe das Ziel immer noch nicht erreicht, so der Generalsekretär. Er wisse, wie schwierig es sei, mehr Geld für Verteidigung einzuplanen, wenn zugleich Geld für Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur gebraucht werde. Aber wenn Spannungen zunähmen, müssten die Verteidigungsausgaben erhöht werden.