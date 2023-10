Ukraine-News Großbritannien kündigt Hilfen zur Minenräumung an

Eine Gruppe europäischer Staaten unter Führung Großbritanniens wird der Ukraine ein Paket von rund 116 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, wird die Hilfe auch Ausrüstung zur Räumung von Minenfeldern umfassen. Die Ukraine sei "inzwischen das am stärksten verminte Land der Welt", was die Gegenoffensive behindere. Minenräumkapazitäten seien unerlässlich, um das Land voranzubringen. Finanziert werde das Paket aus Mitteln des Internationalen Fonds für die Ukraine - einer Gruppe von Ländern wie Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und Schweden.