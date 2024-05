Angesichts der brenzligen Lage an der Front mit russischen Geländegewinnen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine schnelle Lieferung der kürzlich versprochenen US-Waffen gefordert. "Ich bin dem US-Kongress für seine Entscheidung dankbar, doch auch mit der Liefergeschwindigkeit und der Umsetzung von Entscheidungen darf es kein Problem geben", sagte Selenskyj am Donnerstagabend. "Wir warten darauf, dass die Waffen für unsere Kämpfer in der Ukraine ankommen." Kurz zuvor hatte das ukrainische Militär einen Durchbruch der russischen Streitkräfte bei dem Ort Otscheretyne im östlichen Gebiet Donezk bestätigt.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes "Hur" Wadim Skibitzki geht davon aus, dass die Ukraine irgendwann Gespräche mit Russland aufnehmen werde. Das berichtet das Magazin "The Economist". Skibizki sehe keine Möglichkeit für die Ukraine, den Krieg allein auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, selbst wenn es der Ukraine gelänge, die russischen Streitkräfte an die Grenzen zurückzudrängen, heißt es in dem Beitrag. General Skibitzki, so "The Economist", schätzt, sinnvolle Verhandlungen könnten frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen.