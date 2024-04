10:49 Uhr | Russischer Verteidigungsminister mit Vorwürfen gegen Nato und USA

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Vorwürfe gegen die Nato und die USA erhoben. Die westliche Allianz habe die Bedrohungslage für Russland verstärkt, weil sie näher an die Grenzen des Landes herangerückt sei, erklärt Schoigu der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Russland habe aber kein militärisches oder geopolitisches Interesse, Nato-Staaten anzugreifen. Den Konflikt in der Ukraine würden die USA absichtlich in die Länge ziehen, indem sie auch auf ihre Verbündeten beispiellosen Druck ausübten, so Schoigu.

Russland hat in den vergangenen Jahren wiederholt die Nato-Osterweiterung kritisiert, bei der vor 25 Jahren zunächst die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten Polen, Tschechien und Ungarn in das Bündnis aufgenommen wurden. Auf sie folgten weitere osteuropäische Länder. Auch die Ukraine strebt in die Nato.

10:19 Uhr | Ein Toter bei Angriff auf russische Region Kursk

Bei einem Angriff auf die russische Grenzregion Kursk ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch getötet worden. Das Gebiet sei aus der benachbarten Ukraine beschossen worden, erklärt Regionalgouverneur Roman Starowoit auf Telegram. Häuser und Eigentum von Anwohnern seien beschädigt worden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben unabhängig nicht überprüfen. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

09:36 Uhr | Ukraine braucht wohl sieben neue Patriot-Systeme

Die Ukraine braucht nach Angaben ihres Botschafters in Deutschland, Olexij Makejew, sieben neue Patriot-Luftabwehrsysteme, um russische Angriffe abzuwehren. Er lobte, dass Deutschland eins davon zur Verfügung gestellt habe. Die Regierung in Kiew hoffe, dass bei der heutigen Schalte im sogenannten Rammstein-Format der Ukraine-Unterstützerländer weitere Staaten Zusagen machen, sagte Makejew.

09:13 Uhr | Spanien wird Ukraine Patriot-Geschosse liefern

Spanien wird einer Zeitung zufolge der Ukraine einige Raketen für das Luftabwehrsystem Patriot liefern. Die Lieferung eines kompletten Patriot-Systems habe die Regierung zwar ausgeschlossen, sie wolle aber einige Geschosse bereitstellen, berichtete die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen. Das Verteidigungsministerium in Madrid äußerte sich zunächst nicht dazu. Laut "El Pais" verfügt Spanien über drei Patriot-Batterien, die sie 2004 und 2014 gebraucht von Deutschland gekauft hat.

07:48 Uhr | Ukrainischer Agrarminister muss wegen Korruptionsverdachts in U-Haft

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | John Minchillo Ein ukrainisches Gericht hat Untersuchungshaft für den unter Korruptionsverdacht stehenden Landwirtschaftsminister Mykola Solsky angeordnet. Er soll in den unrechtmäßigen Erwerb von staatseigenem Land im Wert von umgerechnet etwa sieben Millionen Dollar verwickelt sein. Solsky weist die Vorwürfe zurück, die sich auf Vorfälle in den Jahren 2017 bis 2021 beziehen. Im März 2022 trat er sein Amt als Landwirtschaftsminister an. Er ist der erste Minister unter Präsident Wolodymyr Selenskyj, der in einem Korruptionsfall als Verdächtiger geführt wird. Solsky hatte am Donnerstag sein Rücktrittsgesuch eingereicht, bleibt jedoch formell im Amt, bis das Parlament über seinen Antrag entscheidet.

07:23 Uhr | Wallace wirft Scholz Führungsschwäche vor

Der frühere britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine Führungsschwäche vorgeworfen. Außerdem verstelle der SPD-Politiker durch schlechte Kommunikation den Blick auf die beachtliche Unterstützung, die Deutschland für die Ukraine leiste, sagte der Konservative in London. Er sei der falsche Mann am falschen Platz zur falschen Zeit, wiederholte Wallace eine frühere Äußerung über Scholz. Er verstehe die Mehrdeutigkeit nicht.

Wallace, der einst als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehandelt wurde, forderte auch die Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine. Scholz müsse sich entscheiden, ob er wolle, dass die Ukraine den Krieg gewinne oder nicht, sagte Wallace mit Blick auf das erneute Nein des Bundeskanzlers zu einer Taurus-Lieferung.

06:33 Uhr | Blinken hofft auf Fortschritte mit China

US-Außenminister Antony Blinken hat zum Beginn von Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi die Hoffnung auf Fortschritte geäußert. Er werde "sehr klar, sehr direkt" sein, sagte Blinken. Er fügte hinzu, auf "einige Fortschritte" zu hoffen. Wang warnte hingegen vor "negativen Faktoren", die sich zwischen den USA und China aufbauen würden.

Blinken war am Mittwoch zu seinem zweiten Besuch in China binnen eines Jahres eingetroffen. Die USA hatten im Vorfeld erklärt, bei Gesprächen mit der Führung in Peking sollten Konfliktthemen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Taiwan sowie der Handel zur Sprache kommen.

01:13 Uhr | Bericht: USA planen milliardenschweres Militärpaket für Ukraine