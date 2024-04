03:36 Uhr | Ukrainische Gegenangriffe in Russland

Russland hat laut Verteidigungsministerium in Moskau gestern in den an die Ukraine grenzenden Regionen Belgorod und Brjansk insgesamt 15 ukrainische Drohnen abgefangen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wurde durch Trümmer einer abgeschossenen Kampfdrohne in dem Dorf Schagarowka ein Mädchen getötet, das mit seiner Familie in einem Auto saß. Der Familienvater und drei Kinder seien verletzt. Das Gebiet Belgorod liegt auf russischer Seite gegenüber von Charkiw.

02:41 Uhr | Drohnen über Atomkraftwerk Saporischschja

Das von den russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist gestern nach russischen Angaben von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Sie habe den Kraftwerksblock 6 angegriffen, erklärte die von Moskau kontrollierte Verwaltung. Es sei keine Radioaktivität ausgetreten, ein Angestellter aber schwer verletzt worden.

Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte den Angriff gegen einen Reaktor, ohne die Ukraine verantwortlich zu machen. IAEA-Chef Rafael Grossi sprach von drei Treffern und mahnte, "grundlegende Prinzipien zum Schutz von Atomanlagen" an. Die sechs Reaktoren liegen still, müssen aber gekühlt werden.



Der ukrainische Militärgeheimdienst bestritt eine Beteiligung der Ukraine an "militärischen Provokationen". Vorgetäuschten Angriffe an dem Atomkratwerk seien "gängige Praxis der russischen Besatzer", sagte Sprecher Andrij Jussow dem Online-Portal "Ukrajinska Prawda".

00:05 Uhr | Lawrow reist nach China

Russlands Außenminister Sergej Lawrow beginnt heute einen zweitägigen China-Besuch. In Peking will er mit seinem Kollegen Wang Yi über den Krieg in der Ukraine und andere Themen sprechen. China gilt als Verbündeter von Russland, betont aber offiziell seine Neutralität. Die Regierung in Peking hat selbst einen Friedensplan vorgeschlagen, den die Ukraine aber wegen seiner Nähe zu russischen Position ablehnt. Zugleich und schon länger in China ist US-Finanzministerin Janet Yellen, deren Besuch noch bis morgen dauert.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 8. April 2024

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Laufe des Tages.