Ukraine-News Angriff auf ukrainische Stadt Awdijiwka abgewehrt

11:36 Uhr | Ukraine meldet Abwehr von russischem Angriff in Awdijiwka

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben schwere russische Angriffe auf die Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk abgewehrt. Wie der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Mittwochmorgen meldete, hatte die russiche Armee die seit Monaten umkämpfte Stadt mit bis zu drei Bataillonen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen angegriffen. Bereits am Dienstag soll Awdijiwka den Angaben des ukrainischen Militärs zufolge massiv unter Beschuss gestanden haben. Meldungen von Moskauer Militärbloggern über russische Geländegewinne wies die Ukraine demnach zurück.

Die Ukraine berichtet seit Wochen immer wieder von teils heftigen Angriffen entlang der östlichen Front. Awdijiwka gilt als stark ausgebaute Festungsstellung der Ukrainer in unmittelbarer Nähe der bereits seit 2014 von prorussischen Kräften gehaltenen Gebietshauptstadt Donezk.

10:36 Uhr | Belgien liefert ab 2025 Kampfjets an die Ukraine

Belgien will Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine liefern. Das kündigte die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder am Rande des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel an. Belgien will die Kampfjets demnach ab 2025 an die Ukraine schicken, wenn sie selbst neuere Modelle vom Typ F-35 erhält. Man werde sich auch um die wichtige Wartung und Instandhaltung kümmern, erklärte sie in einem Interview des Senders RTL. Zur geplanten Liefermenge äußerte sie sich nicht. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen hatten der Ukraine bislang mehr als 50 Flugzeuge für den Abwehrkampf gegen Russland zugesichert.

10:00 Uhr | Selenskyj nimmt an Nato-Beratungen in Brüssel teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt heute am Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel teil. Die Verbündeten der Ukraine beraten ab Mittwoch über ein Winter-Hilfspaket für das Land. Zum Auftakt des zweitägigen Verteidigungsministertreffens kommen Politiker und Militärvertreter aus rund 50 Ländern zusammen. Die Beratungen im sogenannten Ramstein-Format stehen unter Leitung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Wie Selenskyj auf der Nachrichten-App Telegramm erklärte, traf er am Vormittag bereits im Nato-Hauptquartier in Brüssel ein. Es ist der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten am Sitz des Militärbündnisses seit der russischen Invasion in seinem Land im Februar 2022. Zudem sei eine Begegnung mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo geplant.

07:25 Uhr | Großbritannien kündigt Hilfen zur Minenräumung an