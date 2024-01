Ukraine-News Mangel an Ersatzteilen für Leopard-2-Panzer

Laut dem grünen Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer sind nur wenige der 18 von Deutschland an die Ukraine gelieferten Leopard-2-Panzer im Einsatz. Die Reparatur in Litauen dauere sehr lange, da es an geeigneten Ersatzteilen mangele.



Es gebe "dringende Handlungsnotwendigkeiten", um die Ersatzteillage schnell zu verbessern, heißt es in einem Schreiben Schäfers an die verantwortlichen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. Zudem hätten Reparaturversuche durch die ukrainische Armee zu weiteren Schäden an den Panzern geführt. Es sei zu prüfen, inwiefern eine bessere Schulung oder Anleitungen für Mechaniker das verhindern könnten oder ob gleich eine Reparatur in der Ukraine möglich sei.