Kiew und Moskau haben sich wechselseitig Angriffe am Neujahrsmorgen vorgeworfen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe flog Russland Attacken auf die Regionen Mykolajiw, Odessa und Dnipro. In Odessa sei mindestens ein Mensch getötet worden, hieß es.



Im gesamten Land wurde am Sonntagabend Luftalarm ausgelöst, nachdem die Aufklärung den Start mehrerer Kampfflugzeuge und von Dutzenden Kampfdrohnen in Russland gemeldet hatte. Über der Hauptstadt Kiew und auch über Cherson im Süden sowie Charkiw im Osten waren Explosionen zu hören – überwiegend vom Einsatz der Flugabwehr. Allerdings sorgten auch Explosionen von Silvesterraketen und Böllern für Unruhe – diese sind eigentlich zu Kriegszeiten in der Ukraine verboten.



Gleichzeitig sprach Russland von schwerem Beschuss durch ukrainische Streitkräfte im Zentrum von Donezk. Es gebe vier Tote, schrieb der von Moskau eingesetzte Chef der Region. Die jeweiligen Darstellungen lassen sich unabhängig nicht überprüfen.