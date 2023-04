An den bundesweiten Ostermärschen haben sich nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen Tagen zehntausende Menschen beteiligt. "Die Friedensbewegung sieht sich durch die diesjährigen Ostermarsch-Aktionen gestärkt", hieß in einer Abschlusserklärung der Informationsstelle Ostermarsch in Frankfurt am Main. Insgesamt habe es bundesweit mehr als 120 Aktionen gegeben. Die Zahl der Teilnehmer habe im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Bei den Kundgebungen wurden ein Stopp der deutschen Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg, ein Ende der Kämpfe und sofortige Verhandlungen gefordert.