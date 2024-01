Ukraine-News Norwegens Armee bereitet sich auf russische Bedrohung vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will in Deutschland lebende Ukrainer im wehrfähigen Alter nicht zwangsrekrutieren lassen. Die Menschen seien aus verschiedenen Gründen gegangen, sagte Selenskyj am Sonntagabend in einem ARD-Interview. Es gehe nicht darum, alle an die Front zu schicken, sondern vielmehr um Gerechtigkeit. Ukrainische Bürger sollten Steuern zahlen, vorzugsweise in der Heimat, so Selenskyj weiter. "Dieses Geld geben wir unseren Militärangehörigen, unseren Soldaten, die uns verteidigen, die nicht nur die Ukraine verteidigen."



In Deutschland leben laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fast 200.000 ukrainische Männer im sogenannten wehrfähigen Alter zwischen 18 bis 60 Jahren. Mit der Mobilisierung in der Ukraine nach dem Einmarsch der russischen Truppen vor knapp zwei Jahren wurde ein Ausreiseverbot für diese Männer erlassen.