Ukraine-News Offenbar Großbrand in Sewastopol

Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ist nach einem mutmaßlichen Raketenangriff in der Hafenstadt Sewastopol offenbar ein Großbrand ausgebrochen. Wie der Gouverneur Michail Raswoschajew via Telegram mitteilte, ist eine "nicht-zivile Einrichtung" in Flammen aufgegangen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass zufolge, hallten etwa zehn Explosionen durch die Stadt, in der die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist.