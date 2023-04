Ukraine-News Möglicherweise russische Gruppe hinter Cyberattacke in Deutschland

Spanien will seine sechs für die Ukraine vorgesehenen "Leopard 2A4"-Kampfpanzer in der zweiten Aprilhälfte auf den Weg bringen. Das sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles dem Fernsehsender 24H TV. Spanien mache zudem aktuell weitere vier Panzer kampfbereit, um sie möglicherweise ebenfalls an die Ukraine zu liefern.

Hinter den Cyberattacken gestern könnte nach Angaben von Ermittlern in Mecklenburg-Vorpommern eine russische Gruppe gesteckt haben. In einer Mitteilung des Innenministeriums in Schwerin heißt es: "Nach aktuellem Informationsstand des CERT habe sich eine russische Cybergruppe auf Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt." Bundesweit waren öffentliche Verwaltungen betroffen, besonders auch die in Sachsen-Anhalt.