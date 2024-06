Ukraine-News Ukrainische Drohne schießt russischen Kampfjet ab

Vizekanzler Robert Habeck will auf der bevorstehenden Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin das Fundament für Wirtschaftskooperationen legen. Das Treffen sende "ein deutliches unmissverständliches Signal an Russland: Deutschland und seine Partner unterstützen die Ukraine auf allen Gebieten mit aller Kraft", sagte Habeck der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Der Minister betonte, auf der Konferenz werde es nicht allein um Hilfslieferungen und finanzielle Unterstützung gehen.