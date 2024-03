Bildrechte: picture alliance/dpa/TASS | Yevgeny Silantyev

Ukraine-News Russische Luftabwehr zerstört 18 "fliegende Ziele" über Belgorod

27. März 2024, 07:27 Uhr

In der Region Belgorod hat die russische Luftabwehr in der Nacht eine Vielzahl an Drohnen abgefangen. Umliegende Wohnhäuser und Fahrzeuge seien beschädigt worden, teilte der Gebietsgouverneur mit. Die Region Belgorod grenzt direkt an die Ukraine.