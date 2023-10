Ukraine-News Zwei Tote durch Luftangriffe in Südukraine

In der Südukraine sind am Mittwochabend nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet und vier weitere verletzt worden. Beim Raketenangriff auf ein Lebensmittellager kamen in der Region Mykolajiw dem ukrainischen Innenministerium zufolge zwei Zivilisten um Leben, eine Person wurde verletzt. Durch die Rakete seien auch Wohngebäude und ein Landwirtschaftsbetrieb beschädigt worden.