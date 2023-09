Ukraine-News Baerbock und Blinken sichern Ukraine weitere Hilfe zu

Außenministerin Annalena Baerbock und ihr US-Amtskollege Antony Blinken haben der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Baerbock sagte auf einer Pressekonferenz in Washington, man unterstütze die Ukraine und die Menschen dort, solange dies nötig sei. Russlands Präsident Wladimir Putin laufe ins Leere, wenn er glaube, dass sich die Welt an den Krieg gewöhne. Niemand auf der Welt wolle dies. Blinken erklärte, die starke Unterstützung der USA und anderer Staaten für die Ukraine werde fortgeführt. Dies gelte für militärische, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe.

Baerbock besucht derzeit die USA. In der kommenden Woche werden sie und Kanzler Olaf Scholz sowie weitere deutsche Minister an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teilnehmen.