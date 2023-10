Ukraine-News Russland baut offenbar neue Bahnstrecke zur Versorgung in Südukraine

Nach britischer Einschätzung setzt Russland massiv auf die Schiene, um seine Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu versorgen. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit: "Russland unterhält und verbessert mit ziemlicher Sicherheit weiterhin seine Eisenbahnverbindungen in der Ukraine und baut eine neue Eisenbahnlinie nach Mariupol, was die Transportzeiten für Lieferungen an die Saporischschja-Front verkürzen wird". Russland nutze dafür zivile Auftragnehmer und Ausrüstung. Das werde es den Ukrainern wahrscheinlich erschweren, den Bau zu stören.