Ukraine-News Zwei Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Belgorod

Update 08:29 Uhr | Ukrainischer Drohnenangriff auf Belgorod: Ein Toter

Die russische Grenzregion Belgorod ist am Samstagmorgen nach Behördenangaben erneut Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs gewesen. Ein Mensch sei getötet und zwei weitere seien verletzt worden, teilt die Regionalregierung mit.

Zuvor hieß es nach Angaben von russischen Behörden, die Flugabwehr habe über vier Gebieten ukrainische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien in der Nacht zu Samstag zwölf Drohnen über den Regionen Brjansk (fünf), Belgorod (fünf), Woronesch (eine) und Saratow (eine) vernichtet worden, schrieb das Verteidigungsministerium auf Telegram.

03:13 Uhr | Feuer in Ölraffinerie in der russischen Region Samara

In der Nacht auf Samstag herrschte in einigen Teilen der Ukraine erneut Luftalarm, weil russische Kampfdrohnen anflogen. Aus Charkiw wurden kurz nach Mitternacht weitere Raketeneinschläge gemeldet. Bürgermeister Ihor Terechow berichtete auf Telegram von 15 Explosionen. "Es gibt Probleme mit der Stromversorgung in der Stadt – der Feind hat es auf die Energiestruktur abgesehen." An mehreren Orten brenne es nach den Einschlägen.

Gleichzeitig berichteten russische Telegramkanäle, dass eine weitere russische Ölraffinerie mutmaßlich von einer ukrainischen Drohne getroffen sei – diesmal im Gebiet Samara an der Wolga.

01:00 Uhr | Selenskyj beklagt bei Flugabwehr fehlenden Willen der Partner

Nach schweren russischen Luftangriffen in der ganzen Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seine ausländischen Partner in die Pflicht genommen. Am Abend sagte er, es würden zu wenige Flugabwehrwaffen geliefert. So sei kein echter und vollständiger Schutz gegen russische Raketen und Drohnen möglich. Selenskyj beklagte fehlenden politischen Willen.