14:48 Uhr | Bund gibt mehr Geld für Ukraine-Waffenhilfe frei

Die Bundesregierung will die Mittel für die Waffenhilfen an die Ukraine im kommenden Jahr deutlich erhöhen. In einem aktualisierten Entwurf für den Bundeshaushalt 2024, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, stockte das Bundesfinanzministerium die Mittel für die Waffenhilfe von den ursprünglich vorgesehenen vier Milliarden auf acht Milliarden Euro auf. Hinzu kommen zwei Milliarden Euro als so genannte Verpflichtungsermächtigungen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sprach von einem starken, sehr deutlichen Signal an die Ukraine. Mit Blick auf die Verbündeten fügte er hinzu, er erwarte auch von anderen Partnern noch mehr.

10:30 Uhr | EU kann Munitionsversprechen gegenüber Ukraine nicht halten

Die Europäische Union wird nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ihr Versprechen verfehlen, der Ukraine bis März eine Million Schuss Munition zur Verfügung zu stellen. Die EU-Staaten arbeiteten aber zusammen mit der Industrie daran, die Produktion zu erhöhen, sagt Pistorius vor Beratungen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel.

07:52 Uhr | Report: 2022 mindestens 608 Minenopfer in der Ukraine

In der Ukraine sind dem aktuellen Landminen-Report der Organisation Handicap International (HI) zufolge mindestens 608 Menschen im vergangenen Jahr durch Minen getötet oder verletzt worden. Die russischen Streitkräfte haben demnach seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. März 2022 in großem Umfang Antipersonen-Minen verwendet, Berichten zufolge mindestens 13 verschiedene Arten. Auch ukrainische Regierungstruppen nutzten Antipersonen-Minen in und bei der Stadt Izium, als diese 2022 unter russischer Kontrolle gewesen sei.

Weltweit sind den Angaben zufolge 2022 mehr als 4.700 Menschen durch Minen und Blindgänger getötet oder schwer verletzt worden, 85 Prozent von ihnen waren Zivilistinnen oder Zivilisten. Syrien habe mit 834 gemeldeten Opfern das dritte Jahr in Folge die höchste Zahl an getöteten und verletzten Menschen verzeichnet.

07:52 Uhr | Ukraine: Russland verstärkt Angriffe auf Awdijiwka

Die russischen Streitkräfte intensivieren nach Angaben des ukrainischen Militärs ihre Angriffe auf die ostukrainische Stadt Awdijiwka. "Die Kämpfe dauern weiter an. In den letzten zwei Tagen haben die Besatzer die Zahl ihrer Luftangriffe mit gelenkten Bomben aus Su-35-Flugzeugen erhöht", sagte ein ukrainischer Militärsprecher im staatlichen Fernsehen. Russland rücke auch mit mehr Bodentruppen an. Dem Leiter der Militärverwaltung der umkämpften Stadt Awdijiwka zufolge ist in der Stadt kein einziges Gebäude mehr intakt, von den 32.000 Einwohnern aus der Vorkriegszeit seien nur noch gut 1.500 übrig.

07:10 Uhr | Ukraine will schnelle Erfüllung aller Beitritts-Vorgaben der EU

Die Ukraine bereitet sich weiter auf den erhofften Beginn von Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union vor. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, sein Land wolle noch vor einer im Dezember erwarteten Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer alle Vorgaben der Europäischen Kommission erfüllen. "Wir arbeiten daran, eine bedingungslose Entscheidung über die Aufnahme von Verhandlungen zu erreichen", sagte er.

00:40 Uhr | Bericht: Bau russischer Drohnenfabrik schreitet voran

Russland macht nach Angaben des Instituts für Wissenschaft und internationale Sicherheit Fortschritte beim Bau einer Anlage für Kamikaze-Drohnen nach iranischem Vorbild. Ein Satellitenbild von Mitte September zeige, dass der Neubau der Anlage "direkt" mit einem durchgestochenen Bauplan übereinstimme, den die Zeitung "Washington Post" dem Institut Anfang des Jahres zur Verfügung gestellt habe, heißt es in einem Bericht. Eigentümer der Anlage sei JSC Alabuga. Dort soll dem Bericht zufolge eine weiterentwickelte Version der iranischen Shahed-136 in Serie produziert werden.

