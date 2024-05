Ukraine-News Mehr als 16 Stunden Fliegeralarm in Charkiw

08:00 Uhr | Moldaus Präsidentin in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute Mittag die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, in Berlin. In den Gesprächen werde es neben Fragen der bilateralen Beziehungen und dem Weg des Landes in die EU um außen- und wirtschaftspolitische Themen gehen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Dabei dürfte es auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Moldau gehen. Bildrechte: IMAGO / PanoramiC

07:16 Uhr | Umspannwerk in Sewastopol getroffen

Bei nächtlichen ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffe ist sei ein Umspannwerk in Sewastopol auf der russisch besetzten Halbinsel Krim beschädigt worden. Wie Gouverneur Michail Raswoschaew, auf Telegram mitteilte, wird es "vereinzelt zu Stromausfällen kommen". Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Sewastopol ist unter anderem der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte.

07:06 Uhr | Russland: Mehr als 100 ukrainische Drohnen

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag mehr als hundert ukrainische Drohnen abgefangen, 51 über der Krim, 44 in der Region Krasnodar, sechs in der Grenzregion Belgorod und eine weitere in der Region Kursk. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden zudem sechs Seedrohnen im Schwarzen Meer zerstört.

06:52 Uhr | Umarmung zum Abschied von Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben ihre Gespräche in China beendet. Nach ihrem Treffen in Peking reichten sich Putin und Xi gestern Abend erst die Hände und umarmten sich zum Abschied, wie auf einem Video des Staatssenders CCTV zu sehen war. Heute besucht Putin noch die nordchinesische Stadt Harbin.

06:52 Uhr | Öl-Raffinerie in Russland getroffen

In der russischen Region Krasnodar ist Feuer in einer Öl-Raffinerie ausgebrochen. Grund sei ein ukrainischer Drohnenangriff, heißt es in einer Mitteilung regionaler Behörden auf Telegram. Es sei gelungen, den Brand in der Stadt Tuapse einzudämmen. Sie liegt am Schwarzen Meer südöstlich der von Russland besetzten Halbinsel Krim.

05:31 Uhr | Putin beendet zweitätigen China-Besuch