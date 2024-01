Ukraine-News Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine soll weitergehen

12:03 Uhr | Politiker von Grünen und FDP gegen Marschflugkörper-Ringtausch

Die Idee eines Ringtauschs zur Unterstützung der Ukraine mit Marschflugkörpern stößt bei Politikern von Grünen, FDP und CDU auf Skepsis. Die Überlegungen zeigten "exemplarisch die Schwäche" von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Unterstützung der Ukraine, sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Botschaft sei: "Großbritannien kann liefern, aber Deutschland nicht."

Zuvor hatte bereits die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), einen Ringtausch abgelehnt. "Die Ukraine braucht Taurus, und zwar sofort", sagte sie dem "Handelsblatt". "Storm Shadow ist kein gleichwertiger Ersatz. Insofern ist der Vorschlag untauglich."

11:33 Uhr | Flugzeugabsturz: Ukrainischer Geheimdienst leitet Ermittlungen ein

Nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord hat der ukrainische Geheimdienst SBU Ermittlungen eingeleitet. Der SBU habe "eine strafrechtliche Untersuchung des Abschusses eines IL-76-Flugzeugs der russischen Luftwaffe in der Region Belgorod eingeleitet", hieß es in einer Erklärung des Geheimdiensts am Donnerstag. Der SBU "ergreife derzeit eine Reihe von Maßnahmen, um alle Umstände des Absturzes aufzuklären". Die Ermittlungen erfolgten gemäß Artikel 438 des ukrainischen Strafgesetzbuches zur Verletzung der Kriegsgesetze, hieß es laut SBU weiter.

11:00 Uhr | Sicherheitskreise: Russische Ölraffinerie von Ukraine angegriffen

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach Angaben aus Sicherheitskreisen einen Drohnenangriff auf eine russische Ölanlage im Süden Russlands ausgeführt. Der SBU habe eine Ölraffinerie in der Stadt Tuapse in der südrussischen Region Krasnodar getroffen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus ukrainischen Sicherheitskreisen. Dabei sei die wichtige Ölverarbeitungsanlage am Schwarzen Meer beschädigt worden. Zuvor hatten örtliche russische Behörden ein Feuer in einer Ölanlage in Tuapse gemeldet, ohne Angaben zu den Brandursachen zu machen.

10:03 Uhr | Duma-Abgeordneter: Gefangenenaustausch geht weiter

Der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine geht einem führenden russischen Abgeordneten zufolge trotz des Absturzes einer Transportmaschine mit mutmaßlich 65 ukrainischen Kriegsgefangenen weiter. Russland werde "sogar mit dem Teufel" reden, um seine gefangenen Soldaten zurückzubringen, sagt der Duma-Abgeordnete Andrej Kartapolow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er sagte außerdem, der ukrainische Militärgeheimdienst GRU sei 15 Minuten vor dem Einflug der Transportmaschine in das betroffene Grenzgebiet gewarnt worden.

08:57 Uhr | Flugzeug-Absturz: Kreml-Sprecher warnt vor "Auswirkungen"

Russland hat vor den Folgen des Flugzeug-Absturzes bei Belgorod gewarnt. Der Absturz, für den Russland die Ukraine verantwortlich macht, sei "ein absolut ungeheuerlicher Akt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut staatlichen Nachrichtenagenturen. "Niemand kann Ihnen sagen, welche Auswirkungen dies auf die Aussichten für eine Verlängerung des Prozesses" des Gefangenenaustauschs haben werde, sagte Peskow.

Die Sicherheitsexpertin Claudia Major hat indes vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Der Vorfall mache noch einmal deutlich, "dass dieser Krieg auch im Informationsraum stattfindet". Russland versuche "ganz klar", diesen Krieg auch mit Desinformation zu führen. Daher sei bei den Spekulationen Vorsicht geboten. Am Frontgeschehen ändere der Vorfall nichts, betonte die Expertin.

08:00 Uhr | Namen getöteter Flugzeug-Besatzung veröffentlicht

Nach dem Absturz des russischen Militärflugzeugs Il-76 haben Behörden die Namen des getöteten Piloten und weiterer fünf Besatzungsmitglieder veröffentlicht. "Das ist für alle ein nicht wieder gutzumachender Verlust. Unser Beileid gilt den Familien und Freunden der Helden", teilten die Behörden der Region Orenburg mit. An Bord der Maschine waren nach russischen Angaben insgesamt 74 Menschen, darunter laut Verteidigungsministerium in Moskau auch 65 ukrainische Kriegsgefangene.

7:10 Uhr | Odessa: Zwei Verletzte bei Luftangriffen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht zu Donnerstag mit 14 Drohnen und fünf Raketen angegriffen. Elf Drohnen seien von Luftabwehrsystemen abgefangen und zerstört worden, erklärt die Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Ziel der Angriffe sei vor allem der Süden der Ukraine gewesen. Der Gouverneur der dort gelegenen Oblast Odessa, Oleh Kiper, teilt auf Telegram mit, dass zwei Menschen bei Angriffen auf die Hafenstadt verletzt wurden. Trotz der "effektiven Luftabwehr" seien eine Industrieanlage und Wohngebäude getroffen und zivile Infrastruktur beschädigt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Aus Russland gab es zunächst keine Stellungnahme.

05:34 Uhr | Brand in russischer Ölraffinerie gelöscht

Der Brand in einer großen Ölraffinerie in der südrussischen Küstenstadt Tuapse ist nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA gelöscht worden. Die Ursache des Brands ist weiterhin unklar.

03:42 Uhr | Brand in russischer Ölraffinerie

In einer großen Ölraffinerie in der südrussischen Stadt Tuapse ist ein Brand ausgebrochen. Laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen wird das Feuer derzeit unter Kontrolle gebracht. Der Flugverkehr in der etwa 100 Kilometer entfernten Küstenstadt Sotschi sei vorerst eingestellt worden. Besatzungen und Fluglotsen träfen alle Vorsichtsmaßnahmen, um die Flugsicherheit in der Region zu gewährleisten. Inoffizielle Telegram-Kanäle zeigen Bilder des Brands und machen Drohnen dafür verantwortlich. Dafür gibt es aber bisher keine offizielle Bestätigung.

02:17 Uhr | Ukraine: Russland will internationale Unterstützung schwächen

Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe beschuldigt Russland, die Ukraine wegen des Absturzes eines Flugzeugs in Südrussland in Misskredit bringen zu wollen. "Das Ziel ist offensichtlich: Sie wollen die internationale Unterstützung für unseren Staat schwächen. Das wird nicht funktionieren!" schrieb Mykola Oleshchuk auf Telegram. "Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und die Mittel des Luftangriffs der Aggressoren zu zerstören."

01:35 Uhr | Deutschland erwägt Marschflugkörper-Ringtausch für Ukraine