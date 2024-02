Ukraine-News Russland an der Front "in der Initiative"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland aufgerufen, den Krieg in der Ukraine umgehend zu beenden. Beim G20-Treffen in Rio de Janeiro richtete die Grünen-Politikerin ihren Appell direkt an den russischen Außenminister Lawrow, der drei Plätze von ihr entfernt saß. Baerbock sagte: "Wenn Ihnen Menschenleben am Herzen liegen, wenn Ihnen Ihr eigenes Volk am Herzen liegt, russische Kinder und Jugendliche, müssen Sie diesen Krieg jetzt beenden." Wenn Moskau den Krieg heute stoppe, wäre morgen der Weg zu Frieden und Gerechtigkeit weit offen.

