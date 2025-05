Rund um den russisch-ukrainischen Krieg passiert in letzter Zeit so viel, dass es beinahe unmöglich ist, den Überblick nicht zu verlieren. So war der neue Bundeskanzler Friedrich Merz erst am Samstag mit drei anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Kiew. Der Besuch wurde nicht zu Unrecht als historisch bezeichnet. Gefühlt ist diese Reise, auf der Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen sich voll hinter den ukrainischen Vorschlag zu einer bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe stellten, jedoch schon ewig her. Denn diese Woche wird alle Aufmerksamkeit bereits auf den Donnerstag gerichtet. Am 15. Mai könnten Verhandlungsdelegationen der Ukraine und Russlands in der Türkei zum ersten Mal seit April 2022 direkt aufeinandertreffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reist auch an – und fordert Wladimir Putin zu einem persönlichen Gespräch auf. Dass dieser persönlich erscheint, ist nahezu ausgeschlossen. Sollte Putin wider Erwarten doch kommen, könnte aber auch US-Präsident Donald Trump anreisen.