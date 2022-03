Johannes Varwick: "Die Ukraine will ein Signal, dass sie nicht allein ist und von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird. Russland will die Ukraine als eine Art Sicherheitsgürtel um sich herum haben. Die Tragik ist, dass so eine Lösung schon vor dem Krieg erreichbar gewesen wäre, wenn sich der Westen und die Ukraine stärker bewegt hätten. Der bisher so symbolisch aufgeladene Punkt der NATO-Mitgliedschaft ist ja jetzt eigentlich kein Thema mehr. Die Frage ist: Wie weit wird Russland sich jetzt bewegen?"

Claudia Major: "Ich finde das ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir einen militärischen Konflikt haben, den man mit einem Waffenstillstand beenden kann. Und wir haben aber dahinter einen viel größeren politischen Konflikt. Und das ist die Zukunft der Ukraine. Wie souverän, wie eigenständig wird die Ukraine sein? Wie viel will Russland probieren, mitzureden? Denn wenn man von Neutralität spricht, steht dahinter eigentlich, dass Russland in der Politik der Ukraine mitreden will. Es will darüber bestimmen, in welchen Bündnissen die Ukraine sein darf und wo nicht. Das heißt, die politische Frage ist: Wie frei, wie eigenständig, in welchen Grenzen wird die Ukraine in Zukunft bestehen? Dieser Konflikt ist viel länger und wird viel schwieriger zu bearbeiten sein, als beispielsweise jetzt erst mal eine temporäre Waffenruhe auszuhandeln. Da wird uns noch sehr viel bevorstehen. Leider."